В Крыму на пожаре погиб мужчина

В селе Октябрьское Красногвардейского района Крыма на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в частном дворе загорелся одноэтажный жилой дом и пристройка к нему.

«Огнем повреждена кровля дома, уничтожена пристройка на площади 25 кв.м. На месте происшествия обнаружено тело мужчины. На пожаре пострадал один человек. Причины устанавливают эксперты», - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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