В Керчи жители аварийной после взрыва многоэтажки остаются в пансионате

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Жители многоэтажного дома Керчи, который был поврежден взрывом газа с последующим пожаром в 2020 году, продолжают жить в пансионате. Люди до сих пор не обеспечены жильем.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на этой неделе на сайте Минкульта Крыма, в которой рассказывается о встрече властей с керчанами-владельцами квартир аварийной многоэтажки.

«С каждым из собственников жилья индивидуально проработан вариант приобретения, восстановления жилья либо компенсации. Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым принято решение о приобретении пострадавшим 35 квартир, а в настоящее время для проживания граждан из бюджета оплачивается размещение и питание в пансионате», – говорится в сообщении.

В феврале глава администрации города Сергей Бороздин сообщал, что всех, кто требовал расселения, российские власти разместили в санаториях и гостиницах, им оплачивается трехразовое питание. Также он утверждал, что все пострадавшие получили выплаты.

По его информации, на приобретение маневренного жилищного фонда в 2021 году российские власти планируют потратить 153 млн 615 тыс. рублей.

В самом доме № 93 по ул. Кирова, где произошел взрыв, планируется провести капитальный ремонт.

Взрыв газа и пожар в многоэтажном доме по улице Кирова в Керчи произошел 26 августа 2020 года. По информации властей, в результате инцидента пострадала женщина. Позже стало известно, что она скончалась в больнице.

Также спасатели сообщали, что после взрыва произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат между 10 и 9 этажом. В Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации. Третий подъезд многоэтажки в Керчи, где произошел взрыв, признали аварийным.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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