В Азовском море появился неопознанный плавающий объект

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Местные жители прислали в КерчьИНФО фото, на которых видно, как в Азовском море из воды выступает что-тою За кооперативом «Чайка» керчанин сфотографировал трубу, которая всплыла на поверхность моря.

Эта труба - часть выпускного глубоководного коллектора Бондаренковских очистных сооружений.

Как уточнили в «Воде Крыма», произошло аварийное разъединение смонтированного участка трубопровода, в рамках гарантийных обязательств по вышеуказанному объекту, подрядчик принимает меры по устранению аварии.

«Ориентировочный срок устранения аварии 1 апреля 2021 года, при условии соответствующих погодных условий», - сказано в официальном ответе.

Отметим, в 2020 году завершился капитальный ремонт Бондаренковских очистных сооружений. Работы состояли из двух этапов - демонтаж и монтаж нового оголовка и замена участка трубопровода на дне Азовского моря. На капитальный ремонт было выделено более 17 млн рублей. Согласно проекту, очищенные стоки выпускают в Азовское море по глубоководному выпуску длиной порядка 2,5 км и диаметром 800 мм, устроенному по дну моря. Бондаренковские очистные собирают хозяйственно-бытовые стоки с бывших Кировского и Ленинского районов.

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