Власть
В Амстердаме назвали дату слушаний по делу о скифском золоте
Слушания по делу о скифском золоте планируется провести 22 апреля.
«Слушания запланированы на 22 апреля 11:00», - сказали в Апелляционном суде Амстердама суде.
Ранее Апелляционный суд Амстердама назначил в деле о скифском золоте нового судью – Джерарда Левина. Это произошло после того, как 28 октября суд удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей – Дуко Оранье.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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6 марта
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