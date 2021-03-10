В Амстердаме назвали дату слушаний по делу о скифском золоте

Слушания по делу о скифском золоте планируется провести 22 апреля.

«Слушания запланированы на 22 апреля 11:00», - сказали в Апелляционном суде Амстердама суде.

Ранее Апелляционный суд Амстердама назначил в деле о скифском золоте нового судью – Джерарда Левина. Это произошло после того, как 28 октября суд удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей – Дуко Оранье.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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