Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +3
море +9

Власть

В Амстердаме назвали дату слушаний по делу о скифском золоте

13:13 среда, 10 марта 2021

Слушания по делу о скифском золоте планируется провести 22 апреля.

«Слушания запланированы на 22 апреля 11:00», - сказали в Апелляционном суде Амстердама суде.

Ранее Апелляционный суд Амстердама назначил в деле о скифском золоте нового судью – Джерарда Левина. Это произошло после того, как 28 октября суд удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей – Дуко Оранье.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два друга в Крыму нарубили можжевельника на четыре года тюрьмы. В Бахчисарайском районе два местных жителя спилили около 40 кустов можжевельника.

Россиян хотят сажать в тюрьму за рост цен на продукты. Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил привлекать к уголовной ответственности тех, кто при помощи недостоверной информации провоцирует рост цен на основные продукты питания, сообщают «Известия».

Разместил аудиозапись: в Крыму накажут молодого человека за «попытки реабилитации нацизма». В Севастополе возбудили уголовное дело из-за «попытки реабилитации нацизма с помощью социальных сетей».

Крымчанина осудили за вырубку можжевельника в Бахчисарае. Крымчанин получил условный срок и крупный штраф за вырубку можжевельника в Бахчисарайском районе.

Коронавирус в Крыму
Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю

Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю

За минувшие сутки на территории Севастополя зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли три человека в возрасте от 77 до 83 лет.

Странности
Константинов опять выступил против английского языка

Константинов опять выступил против английского языка

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в очередной раз раскритиковал надобность в изучении английского языка.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 60 новых заражений за сутки

В Крыму 60 новых заражений за сутки

За 9 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой»

В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой»

Представитель агентства по вопросам здоровья Австрии Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации