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Власть

В Алуште закрыли свободный проход через территорию санатория

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о жалобах местных жителей на администрацию санатория «Слава», которая, как утверждают алуштинцы, ограничила проход через санаторную территорию.

«Встретилась с руководством санатория «Слава» и местными жителями, которые недовольны тем, что им ограничили свободный проход и подъезд через территорию санатория к их жилым домам. В ходе диалога пришли к соглашению об организации свободного отдельного прохода для жителей жилого массива. А также обговорили возможность пропуска личного автотранспорта», – заверила Огнева.

Публичные комментарии руководства упомянутого санатория отсутствуют.

Это уже не первый случай в Алуште, когда местным жителям ограничивают проход, в том числе к морю, через территории местных санаториев, либо делают его платным. Так, в 2020 году такая ситуация наблюдалась в Партените.

Закрытием привычных для местных жителей проходов также в минувшем году оскандалился санаторий в Ялте.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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