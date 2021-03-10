Общество
Усиление ветра ожидается в Крыму в четверг
Усиление ветра ожидается в Крыму в течение ближайших суток.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на Крымский гидрометцентр.
«11 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с», – говорится в штормовом предупреждении.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.
Ранее сообщалось, что холодная погода с небольшими осадками сохранится на полуострове в течение недели.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Тепла не будет: в Крыму ожидается до минус 8, снег и морось. Долгожданная весна не принесла пока на полуостров теплой погоды, все ближайшие дни будут холодными.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 9 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 9 марта.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 8 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 8 марта.
До конца следующей недели температура в Крыму будет ниже климатической нормы. До конца следующей недели температура в Крыму будет оставаться ниже климатической нормы.
Названы девять смертельно опасных продуктов
Среди привычной еды зачастую скрывается опасность — многие блюда, которые прочно вошли в наш рацион, могут быть смертельно опасны.
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Следователь алупкинского отдела управления МВД по Ялте подозревается в покушении на мошенничество.
Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю
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В России предложили проложить водопровод по Крымскому мосту
Российский эксперт думает, что такая мера спасет полуостров от засухи.
7 марта
В Крыму заявили об увеличении спроса на путевки
Спрос на предварительное бронирование отдыха в крымских отелях и санаториях увеличился на треть.