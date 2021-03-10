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Общество

Усиление ветра ожидается в Крыму в четверг

17:29 среда, 10 марта 2021

Усиление ветра ожидается в Крыму в течение ближайших суток.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

«11 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с», – говорится в штормовом предупреждении.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.

Ранее сообщалось, что холодная погода с небольшими осадками сохранится на полуострове в течение недели.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Тепла не будет: в Крыму ожидается до минус 8, снег и морось. Долгожданная весна не принесла пока на полуостров теплой погоды, все ближайшие дни будут холодными.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 9 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 9 марта.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 8 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 8 марта.

До конца следующей недели температура в Крыму будет ниже климатической нормы. До конца следующей недели температура в Крыму будет оставаться ниже климатической нормы.

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