Стало известно от чего в 2020 году умерло больше всего крымчан

фото © meduza.io

За 2020 год в Республике Крым родилось 18868 человек, умерли 30620 человек. При этом больше всего крымчан умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и болезней органов дыхания.

Об этом на онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Балдина.

По данным Крымстата, естественная убыль населения в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 4143 человека, это больше 54%.

«Если анализировать причины смертности, то более 50% - это смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней системы кровообращения. Затем следует смертность от новообразований и третья причина – смертность от болезней органов дыхания: по сравнению с 2019 годом удельный вес (смертности от болезней органов дыхания – ред.) увеличился вдвое», - сообщила Балдина.

При этом, по сравнению с данными 2019 года, в Республике Крым сократилась и рождаемость – но не так, как выросла смертность.

«Число родившихся по сравнению с 2019 годом сократилось на 1,8%, а смертность увеличилась на 14,2%», - сравнила данные Балдина.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя рассказали о ходе вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день в Севастополе от COVID-19 привиты 13 000 человек. Почти половину из них (49%) составляют люди старше 65 лет.

В Крыму 60 новых заражений за сутки. За 9 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой». Представитель агентства по вопросам здоровья Австрии Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».

Колхоз-стайл: в Севастополе диспетчеров скорой помощи одели в синие халаты и косынки. Сотрудников диспетчерского отдела скорой медицинской помощи одели в новую форму, дизайн которой вызвал у них явное недоумение.