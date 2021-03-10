Здоровье
Стало известно от чего в 2020 году умерло больше всего крымчан
фото © meduza.io
За 2020 год в Республике Крым родилось 18868 человек, умерли 30620 человек. При этом больше всего крымчан умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и болезней органов дыхания.
Об этом на онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Балдина.
По данным Крымстата, естественная убыль населения в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 4143 человека, это больше 54%.
«Если анализировать причины смертности, то более 50% - это смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней системы кровообращения. Затем следует смертность от новообразований и третья причина – смертность от болезней органов дыхания: по сравнению с 2019 годом удельный вес (смертности от болезней органов дыхания – ред.) увеличился вдвое», - сообщила Балдина.
При этом, по сравнению с данными 2019 года, в Республике Крым сократилась и рождаемость – но не так, как выросла смертность.
«Число родившихся по сравнению с 2019 годом сократилось на 1,8%, а смертность увеличилась на 14,2%», - сравнила данные Балдина.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Севастополя рассказали о ходе вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день в Севастополе от COVID-19 привиты 13 000 человек. Почти половину из них (49%) составляют люди старше 65 лет.
В Крыму 60 новых заражений за сутки. За 9 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.
В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой». Представитель агентства по вопросам здоровья Австрии Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».
Колхоз-стайл: в Севастополе диспетчеров скорой помощи одели в синие халаты и косынки. Сотрудников диспетчерского отдела скорой медицинской помощи одели в новую форму, дизайн которой вызвал у них явное недоумение.
В Азовском море появился неопознанный плавающий объект
Местные жители прислали в КерчьИНФО фото, на которых видно, как в Азовском море из воды выступает что-тою За кооперативом «Чайка» керчанин сфотографировал трубу, которая всплыла на поверхность моря.
Названы девять смертельно опасных продуктов
Среди привычной еды зачастую скрывается опасность — многие блюда, которые прочно вошли в наш рацион, могут быть смертельно опасны.
В Крыму школьники опять изрисовали непристойностями «Вечный огонь»
В крымском городе Саки школьники осквернили мемориальный комплекс «Вечный огонь», расположенный в городском парке.
В Алуште закрыли свободный проход через территорию санатория
Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о жалобах местных жителей на администрацию санатория «Слава», которая, как утверждают алуштинцы, ограничила проход через санаторную территорию.
14 часов назад
Водохранилища Симферополя начали пополняться
15 часов назад
Константинов опять выступил против английского языка
9 часов назад
В Крыму скончался известный краевед
6 часов назад
В Крыму не будет масштабных торжеств на годовщину «русской весны»
Власти Крыма решили не проводить масштабных торжеств по случаю седьмой годовщины событий 2014-го года.