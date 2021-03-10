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Здоровье

Стало известно от чего в 2020 году умерло больше всего крымчан

19:06 среда, 10 марта 2021
Стало известно от чего в 2020 году умерло больше всего крымчан

фото © meduza.io

За 2020 год в Республике Крым родилось 18868 человек, умерли 30620 человек. При этом больше всего крымчан умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и болезней органов дыхания.

Об этом на онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Балдина.

По данным Крымстата, естественная убыль населения в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 4143 человека, это больше 54%.

«Если анализировать причины смертности, то более 50% - это смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней системы кровообращения. Затем следует смертность от новообразований и третья причина – смертность от болезней органов дыхания: по сравнению с 2019 годом удельный вес (смертности от болезней органов дыхания – ред.) увеличился вдвое», - сообщила Балдина.

При этом, по сравнению с данными 2019 года, в Республике Крым сократилась и рождаемость – но не так, как выросла смертность.

«Число родившихся по сравнению с 2019 годом сократилось на 1,8%, а смертность увеличилась на 14,2%», - сравнила данные Балдина.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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