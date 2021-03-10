Власть
Снегопады в Крыму уберегли урожай от вымерзания
Накрывавшие Крым этой зимой снегопады положительно повлияли на сохранность будущего урожая в регионе.
Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.
«Сильные снегопады, прошедшие на полуострове в январе и феврале текущего года, пришли на выручку озимым региона. При наличии отрицательных температур до минус 12 мог реализоваться риск вымерзания посевов. Образовав естественный покров сельхозкультур, снег уберег их от вымерзания», – пояснил Биждов.
По его словам, предстоящий весенне-летний сезон в Крыму будет более благоприятным, чем в прошлом году, когда регион испытал воздействие засухи. «К весеннему севу регион подходит с хорошим запасом влаги, и это может благоприятно сказаться на урожайности его сельхозугодий», – добавил президент НСА.
По данным космического мониторинга, за три зимних месяца большая часть Крыма не испытывала дефицита влаги. Абсолютные показатели влаги в почве составляли 30-35%, что соответствует норме оптимального развития культур. С 23 февраля по 4 марта эти показатели достигли 35%, а в Сакском, Симферопольском и Белогорском районах – 40%. «Более того, относительные показатели влаги в почве свидетельствуют о том, что за последние 10 дней этот показатель практически по всем районам республики выше на 10-30% от средних значений за последние 10 лет», – заключил Биждов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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