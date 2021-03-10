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Происшествия

Следователь отдела МВД в Ялте задержан за покушение на мошенничество

17:32 среда, 10 марта 2021
Ялта
Следователь отдела МВД в Ялте задержан за покушение на мошенничество

фото © Новости Крыма

Следователь алупкинского отдела управления МВД по Ялте подозревается в покушении на мошенничество.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В феврале текущего года в ходе встречи с местной жительницей следователь сообщил, что за материальное вознаграждение окажет содействие в получении права собственности на выморочное имущество (на которое по разным причинам не могут претендовать наследники умершего), а именно – две квартиры в Ялте. При этом мужчина знал, что каким-либо образом повлиять на ситуацию у него нет возможности, желая присвоить полученные деньги», – рассказала Постнова.

Через несколько дней полицейский получил от женщины 55 тысяч рублей. Похитить эти деньги у него не вышло: его задержали сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 159 УК РФ).

Задержанный полицейский дал явку с повинной и признал свою вину в содеянном преступлении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Следователь отдела МВД в Ялте задержан за покушение на мошенничество

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