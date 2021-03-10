Севастопольцу грозит пять лет тюрьмы за кражу на 6000 рублей

В Севастополе полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже гостиничного имущества общей стоимостью шесть тысяч рублей.

Все началось с похищения магнитного ключа во время отсутствия администратора за стойкой регистрации, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

«Мужчина похитил магнитный ключ и с его помощью проник в один из номеров и украл телевизор, плед и одеяло, а затем скрылся через окно», – говорится в сообщении.Мужчина сбыл украденный телевизор в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды, однако вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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