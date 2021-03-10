Севастополь поднялся в списке коррумпированных регионов

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В Севастополе повысился уровень выявленных случаев коррупции, следует из комментария представителя Генпрокуратуры Виктора Балдина.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, лидерами среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году стали Москва, Республика Татарстан, Ставропольский край и Московская область, меньше всего взяток зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Ингушетии, Туве и Хакасии.

Примечательно, что летом прошлого года Генпрокуратура уже составляла список самых коррумпированных регионов. Севастополь тогда был в аутсайдерах списка, однако сейчас в их число не вошел, из чего можно сделать вывод, что коррупционная картина в регионе изменилась. Как именно – для понимания этого одной статистики недостаточно.

«Одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», – уточнил представитель Генпрокуратуры.

Балдин отметил, что в коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов», принимаются экономически значимые решения и где расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.

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