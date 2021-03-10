Семейный бизнес: муж с женой в Крыму торговали запрещенным порошком

В Алуште полицейские задержали семейную пару, которая занималась торговлей наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Отмечается, что 33-летняя уроженка Ташкентской области и ее сожитель - 30-летний крымчанин продавали порошкообразный наркотик.

Как показала экспертиза, вещество является наркотическим средством - производным N-метилэфедрона.

В отношении пары возбудили уголовные дела. Им грозит от 8 до 15 лет заключения. Сейчас они находятся под арестом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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