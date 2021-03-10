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Происшествия

Семейный бизнес: муж с женой в Крыму торговали запрещенным порошком

07:49 среда, 10 марта 2021

В Алуште полицейские задержали семейную пару, которая занималась торговлей наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Отмечается, что 33-летняя уроженка Ташкентской области и ее сожитель - 30-летний крымчанин продавали порошкообразный наркотик.

Как показала экспертиза, вещество является наркотическим средством - производным N-метилэфедрона.

В отношении пары возбудили уголовные дела. Им грозит от 8 до 15 лет заключения. Сейчас они находятся под арестом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Юному алуштинцу грозит 20 лет тюрьмы за закладки «соли». Алуштинские полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который делал закладки наркотиков.

В Ялте четверых задержали за хранении «соли» и конопли. В Ялте за два дня сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в незаконном хранении наркотиков.

У крымчанина в системном блоке компьютера нашли коноплю. Полицейские задержали жителя Раздольненского района Крыма, причастного к недавно совершенной краже, а также хранившего дома запрещенные вещества.

Лидер группы наркодилеров в Крыму получил 13,5 лет колонии. Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор участникам преступной группы из трех человек, занимавшейся торговлей наркотиками.

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