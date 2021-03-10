Общество
Разыскиваются новогодние миллионеры «Русского лото» из Крыма
По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото», который состоялся 1 января 2021 года в прямом эфире НТВ, в Крыму трое жителей выиграли по 1 миллиону рублей.
Однако за оформлением выигрыша на данный момент обратились только двое новоиспеченных лотерейных миллионеров.
Напомним, что в праздничном тираже «Русского лото» впервые в истории государственных лотерей была разыграна тысяча призов по одному миллиону рублей. Данный вариант распределения части призового фонда – миллиарда рублей – выиграл во всенародном голосовании.
Таким образом, в праздничном тираже была разыграна тысяча призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер.
Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей.
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