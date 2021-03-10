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Власть

Путин наградил сотрудников крымского Роспотребнадзора

10:14 среда, 10 марта 2021

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами вклад медиков в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди награжденных есть и представители Крыма –сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Так орденом Николая Пирогова награждены руководитель эпидемиологического отдела Светлана Листопад, и.о. начальника отдел надзора на транспорте и санитарной охраны территории Юлия Мащенко, а также руководитель Бахчисарайского территориального отдела Лариса Бонина.

Медалью Луки Крымского отмечена работа Сакине Суфьяновой, главного специалиста-эксперта одного из отделов регионального управления Роспотребнадзора.

В указе главы государства отмечается, что медки награждены «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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