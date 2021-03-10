Прокуратура начала проверку по факту застройки на территории парка в Форосе

Прокуратура начала проверку законности строительства на территории парка рядом с санаторием в Форосе.

Об этом на встрече главы Крыма Сергея Аксенова с местными жителями сообщил представитель прокуратуры.

«Что касается строительства и застройки Форосского парка, нами организована масштабная проверка прокуратуры, истребована техническая документация, привлечены специалисты. 23 марта будет проверка завершена. Результаты проверки и принятое по ней правовое решение будет доведено до сведения общественности», – сообщил представитель прокуратуры.

Глава Крыма в свою очередь заявил, что власти не выявили нарушений при выдаче разрешения на строительство.

«Предварительно могу сказать по самой стройке, непосредственно на территории санатория «Форос» – нарушений с нашей стороны мы не видим. Деревья, вырубленные незаконно, мы договорились с застройщиком, что на каждое дерево он пять деревьев высаживает. На одно поврежденные дерево – будет пять новых высажено», – сказал Аксенов.

Сегодня Аксенов также сообщил о том, что территорию в Форосском парке под ограждение забором уменьшили в два раза, максимально приблизив ее к зданиям и сооружениям. Теперь для стройки ограждено около 3 га вместо 7,8 га.

Он также заверил, что здесь будет построен исключительно детский лагерь, и напомнил, что никаких нарушений при выделении земли под него выявлено не было.

Ранее жители Фороса записали видеообращение к президенту России, в котором заявили, что они против проведения какой-либо застройки на территории Форосского парка. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами сказал, что в администрации главы государства намерены задать вопросы по Форосскому парку властям региона.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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