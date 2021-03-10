Прогноз погоды в Крыму на среду 10 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 10 марта.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -2 до 3, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 75 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 2 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 74 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 80 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 27 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 79 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 2, ночью около -2 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 81 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью около -3 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью около -2 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 91 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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