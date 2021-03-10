Ничего нового: сегодня в центре Симферополя будут перебои с водоснабжением

Из-за аварии на сетях в районе проспекта Кирова, а также улиц Гоголя, Пушкина, Карла Маркса, Толстого и прилегающих улиц и переулков будет ограничено водоснабжение.

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по адресу: г. Симферополь, ул. Жуковского, д. 22 10 марта будет ограничено водоснабжение по адресам:

ул.Жуковского, пр-т Кирова (частично), ул.Самокиша, ул.Гоголя, ул.Пушкина, ул.Горького, ул.Карла Маркса, ул.Луначарского, ул.Желябова, ул.Толстого, ул.Калинина (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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