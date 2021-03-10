Водный кризис
Развитие сюжета: Водохранилища Симферополя начали пополняться ● Трубы не выдерживают: в Симферополе растет число аварий на сетях ● «Готовимся к худшему»: Аксенов приказал готовить план по спасению сезона ● Воду в Симферополь по новому водоводу обещают запустить 18 марта ● Эксперт думает, что Крыму не нужны опреснители
Ничего нового: сегодня в центре Симферополя будут перебои с водоснабжением
Из-за аварии на сетях в районе проспекта Кирова, а также улиц Гоголя, Пушкина, Карла Маркса, Толстого и прилегающих улиц и переулков будет ограничено водоснабжение.
По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по адресу: г. Симферополь, ул. Жуковского, д. 22 10 марта будет ограничено водоснабжение по адресам:
ул.Жуковского, пр-т Кирова (частично), ул.Самокиша, ул.Гоголя, ул.Пушкина, ул.Горького, ул.Карла Маркса, ул.Луначарского, ул.Желябова, ул.Толстого, ул.Калинина (частично), а также прилегающие улицы и переулки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Водохранилища Симферополя начали пополняться. Водохранилища Симферополя начали пополняться, но воду оттуда будут использовать только на время устранений аварий на водоводах.
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