Названы девять смертельно опасных продуктов

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Среди привычной еды зачастую скрывается опасность — многие блюда, которые прочно вошли в наш рацион, могут быть смертельно опасны.

Об этом рассказала специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел.

По ее словам, как минимум девять таких опасных продуктов регулярно попадают на наши столы. Крел предупреждает, что одним из них является завсегдатай постсоветской кухни — жареная колбаса. Она содержит большое количество жиров и соли, что может привести к риску развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Вторым самым опасным продуктом являются консервы, в упаковках которых содержится бисфенол А, способный привести к нарушению развития у детей, раку и бесплодию.

С осторожностью нужно относиться к рыбе, так как в ней может присутствовать ртуть — количество вредного вещества зависит не только от того, в насколько загрязненной среде она обитала до того, как попасть на стол, но и от возраста и вида рыбы.

В отполированном белом рисе может содержаться мышьяк, поэтому все продукты с его содержанием нужно употреблять строго в ограниченных объемах.

Особняком в списке опасной еды стоит фастфуд. Картофель фри и чипсы, помимо большого количества соли и жиров, содержат канцерогенный акриламид. Замороженная для приготовления в духовке пицца также повышает риск развития рака.

Сладкоежкам стоит осторожно относиться к пончикам — их зачастую выпекают в дешевом пальмовом масле, которое тоже является канцерогенным.

Не рекомендует Крел также есть попкорн для микроволновой печи: там много сахара, соли, вредных ароматизаторов, а также диацетила — вещества, которое вполне может привести к болезни легких.

Ну и нельзя забывать о сладкой газировке: содержащиеся в ней ароматизаторы и огромное количество сахара — быстрый путь к диабету второго типа и ожирению.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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