На мусульманском кладбище в Крыму может появиться каток

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В Евпатории на месте старого мусульманского кладбища хотят построить ледовый каток.

Такое решение возмутило проживающих в городе крымских татар. По их мнению, на этой площади необходимо возвести мемориал захороненным здесь людям, передает телеканал «Миллет».

Сейчас на одной части территории в шесть гектаров расположились рыбный завод, свалка, частные предприятия и поляна для выгула собак. Другая — остается бесхозной.

По информации телеканала, в 90-х местный житель Нариман Ибадуллаев обратился в исполком с тем, чтобы сакральное место огородили и придали ему статус зеленой зоны. В комитете согласились, но свои обязательства так и не выполнили. А недавно выяснилось, что здесь хотят установить спортивный комплекс и ледовый каток.

С этой проблемой крымские татары обратились к депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Он отметил, что после обсуждений с администрацией Евпатории на месте кладбища все-таки возведут мемориальный комплекс, а спортивный объект с катком перенесут.

В администрации Евпатории сообщили, что вопрос затрагивает интересы многих слоев населения города и сейчас важно принять правильное решение, чтобы территория не стала предметом спора между жителями города. Ведь недалеко расположена школа, и евпаторийцы давно просят построить для детей спортивную площадку.

По данным первого заместителя главы администрации Евпатории Александра Рытова, на ближайшее время запланированы дополнительные обсуждения.

«Город обязуется рассмотреть возможное размещение спорного объекта на другой территории. Если это возможно», — цитирует телеканал Александра Рытова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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