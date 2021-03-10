Власть
На аэродроме «Бельбек» под Севастополем строят новый диспетчерский пункт
На аэродроме «Бельбек» рядом с севастопольским поселком Любимовка ведется строительство нового здания контрольно-диспетчерского пункта (КДП).
Рядом с башней КДП работает высотный кран, рабочие производят остекление.
На аэродроме уже построена новая взлетная полоса, для создания которой российские военные построили бетонный завод прямо на месте бывшей 3-й авиационной эскадрильи. А саму полосу на 200 метров пришлось приблизить к 70-метровому обрыву, который ежегодно подвергается оползням.
Осенью прошлого года сообщалось, что проект строительства гражданского терминала на военном аэродроме «Бельбек» под Севастополем выходит на финишный этап.
Аэропорт «Симферополь», объявленный инвестором стройки, начал поиск технико-коммерческих предложений для объекта. Терминал в «Бельбеке» хотят строить вопреки тому, что объект является предметом спора в международном суде, а также отсутствию к нему интереса со стороны российского бизнеса.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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