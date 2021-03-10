Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю

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За минувшие сутки на территории Севастополя зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли три человека в возрасте от 77 до 83 лет.

«Под наблюдением находится 643 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - уточнили в пресс-службе городского правительства.

Всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 12 460 человек. В настоящий момент выздоровели 11 546 человек, в том числе 30 - за последние сутки. 523 пациента не справились с болезнью.

Как сообщалось, за минувшие сутки на территории республики выявлено 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе один с бессимптомным течением заболевания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 60 новых заражений за сутки. За 9 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

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Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.