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Коронавирус в Крыму

Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю

Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю

фото © vk.com/aksenovrk

За минувшие сутки на территории Севастополя зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли три человека в возрасте от 77 до 83 лет.

«Под наблюдением находится 643 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - уточнили в пресс-службе городского правительства. 

Всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 12 460 человек. В настоящий момент выздоровели 11 546 человек, в том числе 30  - за последние сутки. 523 пациента не справились с болезнью.  

Как сообщалось, за минувшие сутки на территории республики выявлено 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе один с бессимптомным течением заболевания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 60 новых заражений за сутки. За 9 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой». Представитель агентства по вопросам здоровья Австрии Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».

Колхоз-стайл: в Севастополе диспетчеров скорой помощи одели в синие халаты и косынки. Сотрудников диспетчерского отдела скорой медицинской помощи одели в новую форму, дизайн которой вызвал у них явное недоумение.

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю

Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю

За минувшие сутки на территории Севастополя зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли три человека в возрасте от 77 до 83 лет.

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