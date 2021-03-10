Константинов опять выступил против английского языка

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Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в очередной раз раскритиковал надобность в изучении английского языка.

Такое мнение сегодня на заседании президиума заявил спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

«У нас уже давно нет никаких сомнений, что на Украине захватили власть потомки коллаборационистов, предателей. Главная их задача – это угодить хозяину, так сказать, посмачнее лизнуть его руку и все, что придется. Они так хотят понравиться барину из Вашингтона, что готовы морить своих граждан коронавирусом, лишать их родного языка. Предела их нравственного падения просто не существует, и мы еще раз услышим об инициативах, подобных той, с которой выступил секретарь СНБО», – сказал Константинов.

Ранее Константинов заявил, что изучение английского языка в крымских школах нецелесообразно, потому что крымчанам он не пригодится в жизни.

– Зависимость наших детей от английского языка совершенно ошибочна. Я глубоко сейчас в этом убежден. Сколько мы людей обучили английскому языку, в том числе и я его изучал, и сколько раз я был в Англии за все время, сколько раз я его применял? Зачем учить то, что тебе в жизни никогда не пригодится или пользуется мало? Может, учить лучше то, с чем ты сталкиваешься? – поделился размышлениями спикер.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что английский язык должен стать вторым языком в стране для защиты от «лингвистической войны» со стороны России. В Совфеде считают, что на такие заявления украинских политиков «толкает ненависть к России».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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