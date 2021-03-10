Общество
Какой сегодня праздник 10 марта
фото © pixabay.com
Сегодня, 10 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Масленица (лакомка)
Среда- Лакомка. Во всех домах накрывались пышные столы. Прямо на улице открывались многочисленные палатки, где продавались горячие сбитни (напитки из воды, меда и пряностей), каленые орехи, медовые пряники.
В третий день масленицы, которую празднуют на этой неделе, принято угощать зятьев. При этом накормить зятя раньше было довольно убыточно, поскольку по традиции блины пеклись и маленькие и большие, и молочные, и с икрой, и с селедкой. Завтра же, в четверг, наступает день народных гуляний: сожжение чучела зимы, соревнования в силе и ловкости, конные бега.
За столом вели разговоры, угощались блинами и пели песни.
Международный день крутизны (International Day of Awesomeness)
Ежегодно 10 марта отмечают Международный день крутизны (International Day of Awesomeness). Праздник относительно молодой, впервые он был отмечен в 2007 году.
Идея праздника принадлежит американскому разработчику веб-приложений Кевину Лаверу и его коллегам. Один из стажеров в шутку предложил, что они должны отпраздновать крутизну Кевина, а Кевину соответственно пришла в голову идея Дня крутизны. Это началось как национальный день, но в итоге праздник стал международным.
Первоначально девизом праздника было выражение: «Потому что каждому нужен повод, чтобы быть крутым». Со временем сын Кевина, Макс придумал новый девиз: «Никто не идеален, но каждый может быть крутым».
Тарас Кумашник
Народный праздник «Тарас Бессонный» отмечается 25 февраля по старому стилю (по новому - 9 марта (високосный год) или 10 марта (невисокосный год)). В православном календаре это день почтения памяти святителя Тарасия Константинопольского, архиепископа. Другие названия праздника: «Тарас», «Тарас Кумашник», «Кумоха», «Вешняя дрема». Бессонным день Тараса прозвали потому, что считалось, что в этот день нельзя днем ложиться спать. Суеверия гласят, что так в организм проникает болезнь. Сперва она убаюкивает человека, а затем входит в спящего. Детям также не давали дремать до захода солнца.
Также сегодня, 10 марта, отмечают такие праздники:
- День архивов в России
- День Конституции Республики Адыгея
- День земледельца в Украине
- День национального театра в Азербайджане
- День облачных слонов
- День нарушения причинно-следственных связей
- День Марио (Mar10 Day)
- Всемирный день борьбы с глаукомой (World Glaucoma Day)
- День булочек с черникой (National Blueberry Popover Day) в США
- День проверки батареек (Check Your Batteries Day) в США
- День упаковки вашего обеда (National Pack Your Lunch Day) в США
- День стационарного телефона (National Landline Telephone Day)
- День памяти жертв холокоста в Болгарии
- День начала сухого сезона в Мьянме
- День памяти тибетского восстания в Лхасе в Тибете
Сегодня именины празднуют: Федор, Антон, Евгений, Пафнутий, Тарас.
Что происходило 10 марта в прошлые годы
1435 - Испанские мореплаватели открыли Галапагосские острова
1801 - В Британии начата первая перепись населения
1830 - Начало борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость
1862 - В США вошли в обращение первые бумажные деньги
1865 - в Перемышле во время первой на Западной Украине шевченковского концерта состоялось первое публичное исполнение гимна Украины «Ще не вмерла Украины ...»
1876 - Александер Грэхэм Белл сделал первый успешный телефонный звонок. Первой фразой была: Mr. Watson, come here, I want to see you («Мистер Ватсон, зайдите, я хочу вас видеть»)
1878 - в Женеве выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко
1893 - Берег Слоновой Кости стал французской колонией
1910 - в Китае запрещено рабство
1918 - Съезд Советов России принял постановление временно перенести столицу из Петрограда в Москву
1918 - большевистское правительство Украины переехал из Полтавы в Екатеринослав
1919 - украинские эсеры потребовали от правительства Украины прервать переговоры со странами Антанты и признать советскую власть.
1933 - Совнарком УССР принял решение об организации в Украине государственных университетов
1939 - в Москве начал работу XVIII съезд ВКП (б), на котором было заявлено о «победе социализма в СССР» и принял решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму»
1944 - советские войска 2-го Украинского фронта захватили крупную немецкую авиабазу в Умани
1992 - Украина принята в Североатлантический Совета сотрудничества
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 марта. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане несут цветы к памятнику Тарасу Шевченко. В Керчи во вторник, 9 марта, местные жители приносят цветы к памятнику украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко по случаю дня рождения Кобзаря.
В Крыму на фестиваль соберутся российские рэперы-патриоты. Песенный конкурс проведут для «укрепления духовных ценностей».
Россия отправит на Евровидение певицу из Таджикистана. На предстоящем Евровидении Россию будет представлять певица Manizha с песней «Russian woman».
Какой сегодня праздник 9 марта. Сегодня, 9 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 10 марта фото
Сегодня, 10 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Колхоз-стайл: в Севастополе диспетчеров скорой помощи одели в синие халаты и косынки
Сотрудников диспетчерского отдела скорой медицинской помощи одели в новую форму, дизайн которой вызвал у них явное недоумение.
В Европе «Спутник V» назвали «русской рулеткой»
Представитель агентства по вопросам здоровья Австрии Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».
Скандал федерального уровня: разбираться с Форосским парком приехали москвичи
В Крым прибыл «десант» из Москвы с целью детально разобраться в ситуации с Форосским парком.
9 часов назад
В Форосском парке строят сразу шесть объектовфото
15 часов назад
Лазающая по деревьям крымская лиса попала на видео видео
Авторы посвященного природе Крыма YouTube-канала My-Mriya Crimea Wildlife опубликовали новый ролик про крымскую лису, ворующую с деревьев кусочки сала, развешанные для птиц.