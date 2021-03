Какой сегодня праздник 10 марта

фото © pixabay.com

Сегодня, 10 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Масленица (лакомка)

Среда- Лакомка. Во всех домах накрывались пышные столы. Прямо на улице открывались многочисленные палатки, где продавались горячие сбитни (напитки из воды, меда и пряностей), каленые орехи, медовые пряники.

В третий день масленицы, которую празднуют на этой неделе, принято угощать зятьев. При этом накормить зятя раньше было довольно убыточно, поскольку по традиции блины пеклись и маленькие и большие, и молочные, и с икрой, и с селедкой. Завтра же, в четверг, наступает день народных гуляний: сожжение чучела зимы, соревнования в силе и ловкости, конные бега.

За столом вели разговоры, угощались блинами и пели песни.

Международный день крутизны (International Day of Awesomeness)

Ежегодно 10 марта отмечают Международный день крутизны (International Day of Awesomeness). Праздник относительно молодой, впервые он был отмечен в 2007 году.

Идея праздника принадлежит американскому разработчику веб-приложений Кевину Лаверу и его коллегам. Один из стажеров в шутку предложил, что они должны отпраздновать крутизну Кевина, а Кевину соответственно пришла в голову идея Дня крутизны. Это началось как национальный день, но в итоге праздник стал международным.

Первоначально девизом праздника было выражение: «Потому что каждому нужен повод, чтобы быть крутым». Со временем сын Кевина, Макс придумал новый девиз: «Никто не идеален, но каждый может быть крутым».

Тарас Кумашник

Народный праздник «Тарас Бессонный» отмечается 25 февраля по старому стилю (по новому - 9 марта (високосный год) или 10 марта (невисокосный год)). В православном календаре это день почтения памяти святителя Тарасия Константинопольского, архиепископа. Другие названия праздника: «Тарас», «Тарас Кумашник», «Кумоха», «Вешняя дрема». Бессонным день Тараса прозвали потому, что считалось, что в этот день нельзя днем ложиться спать. Суеверия гласят, что так в организм проникает болезнь. Сперва она убаюкивает человека, а затем входит в спящего. Детям также не давали дремать до захода солнца.

Также сегодня, 10 марта, отмечают такие праздники:

- День архивов в России

- День Конституции Республики Адыгея

- День земледельца в Украине

- День национального театра в Азербайджане

- День облачных слонов

- День нарушения причинно-следственных связей

- День Марио (Mar10 Day)

- Всемирный день борьбы с глаукомой (World Glaucoma Day)

- День булочек с черникой (National Blueberry Popover Day) в США

- День проверки батареек (Check Your Batteries Day) в США

- День упаковки вашего обеда (National Pack Your Lunch Day) в США

- День стационарного телефона (National Landline Telephone Day)

- День памяти жертв холокоста в Болгарии

- День начала сухого сезона в Мьянме

- День памяти тибетского восстания в Лхасе в Тибете

Сегодня именины празднуют: Федор, Антон, Евгений, Пафнутий, Тарас.

Что происходило 10 марта в прошлые годы

1435 - Испанские мореплаватели открыли Галапагосские острова

1801 - В Британии начата первая перепись населения

1830 - Начало борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость

1862 - В США вошли в обращение первые бумажные деньги

1865 - в Перемышле во время первой на Западной Украине шевченковского концерта состоялось первое публичное исполнение гимна Украины «Ще не вмерла Украины ...»

1876 - Александер Грэхэм Белл сделал первый успешный телефонный звонок. Первой фразой была: Mr. Watson, come here, I want to see you («Мистер Ватсон, зайдите, я хочу вас видеть»)

1878 - в Женеве выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко

1893 - Берег Слоновой Кости стал французской колонией

1910 - в Китае запрещено рабство

1918 - Съезд Советов России принял постановление временно перенести столицу из Петрограда в Москву

1918 - большевистское правительство Украины переехал из Полтавы в Екатеринослав

1919 - украинские эсеры потребовали от правительства Украины прервать переговоры со странами Антанты и признать советскую власть.

1933 - Совнарком УССР принял решение об организации в Украине государственных университетов

1939 - в Москве начал работу XVIII съезд ВКП (б), на котором было заявлено о «победе социализма в СССР» и принял решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму»

1944 - советские войска 2-го Украинского фронта захватили крупную немецкую авиабазу в Умани

1992 - Украина принята в Североатлантический Совета сотрудничества

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 марта. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане несут цветы к памятнику Тарасу Шевченко. В Керчи во вторник, 9 марта, местные жители приносят цветы к памятнику украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко по случаю дня рождения Кобзаря.

В Крыму на фестиваль соберутся российские рэперы-патриоты. Песенный конкурс проведут для «укрепления духовных ценностей».

Россия отправит на Евровидение певицу из Таджикистана. На предстоящем Евровидении Россию будет представлять певица Manizha с песней «Russian woman».

Какой сегодня праздник 9 марта. Сегодня, 9 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.