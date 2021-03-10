Экономист дал прогноз по предстоящему курортному сезону в Крыму

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Почти все предприятия Крыма так или иначе пострадали в период карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Однако в этом году у представителей гостиничного, ресторанного бизнеса есть все шансы восстановить показатели допандемийного периода. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«В республике почти нет добывающих отраслей, а также существенно меньше отраслей обрабатывающей промышленности. В Крыму экономика более ориентирована на обслуживание конечного потребителя: гостиничный, ресторанный бизнес, туризм», - отметил он.

По словам Беляева, поскольку были ограничения передвижения населения по РФ, связанные с карантинными мерами, естественно эти отрасли чувствовали себя стесненно в финансовом плане.

«Но государство выделяло определенную помощь, и люди, занятые в этих отраслях, получили финансовую поддержку. Предприятиям этих отраслей также выделяли субсидии. Не для роскошной жизни, конечно, но чтобы оставаться на плаву. Те организации, которые проявили предприимчивость и нужны были экономике, остались и сейчас имеют все шансы, чтобы восстановить свое финансовое положение. Люди в большинстве своем получили работу, начали стабильно зарабатывать, поэтому у этих отраслей есть все шансы на то, чтобы восстановиться до прежних позиций», - заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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