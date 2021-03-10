Два друга в Крыму нарубили можжевельника на четыре года тюрьмы

В Бахчисарайском районе два местных жителя спилили около 40 кустов можжевельника.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейские задержали на месте преступления - неподалеку от села Красный Мак двух молодых людей с напиленными бревнами. Подозреваемые объяснили, что из-за нехватки денег решили спилить можжевельник и не учли, что кустарник является ценным реликтовым видом флоры.

Правоохранители начали доследственную проверку. Молодым людям грозит наказание до четырех лет лишения свободы. Отмечается, что один из парней был ранее неоднократно судим.

Крымский можжевельник является уникальным растением, влияющим на улучшение экологической обстановки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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