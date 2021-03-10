Был пьян и не в настроении: кто сжег венок на «Вечном огне» в Крыму

Сакские полицейские установили подозреваемого в сожжении венка на мемориале «Вечный огонь».

Им оказался 19-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по РК.

О происшествии в декабре прошлого года рассказал глава администрации Саки Александр Овдиенко. По его словам, вандалы сожгли памятные венки у городского мемориала «Вечный огонь». Он добавил, что это уже второй случай вандализма в городе.

21 декабря оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления 19-летнего студента колледжа, проживающего в Сакском районе. Юноша рассказал, что в ночь на 14 декабря гулял в парке в компании приятелей. По его словам, в тот день он находился в дурном настроении, а также был пьян. Бросить венок в огонь мемориала его побудила ссора с друзьями.

Правоохранители возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). Крымчанину грозит крупный штраф или до трех месяцев ареста. В настоящее время молодой человек ожидает суда и находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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