Асфальтирование улицы Козлова в Симферополе завершено

Движение по симферопольской улице Козлова после укладки асфальта восстановят рано утром 11 марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь компании «ВАД», выполняющей ремонт, Григорий Назаров.

«Движение транспорта по ул. Козлова в Симферополе будет восстановлено завтра (11 марта) с 5.00, – сообщил Назаров. – Укладка асфальтобетона закончена, но открыть движение нельзя, пока асфальт не стабилизируется. Работы на участке ремонта будут продолжаться, однако они не потребуют перекрытия. Сейчас дорожники занимаются устройством тротуаров».

Также подрядчику предстоит нанести на новый асфальтобетон разметку из термопластика. «Разметка на участке ремонта будет нанесена позже – работы по нанесению термопластика требуют стабильных плюсовых температур», – добавил Назаров.

Движение транспорта на улице Козлова было перекрыто с 7 марта. Ремонт на улице начался 15 февраля. «ВАД» также выполнит ремонт еще нескольких улиц в столице республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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