Зеленский поблагодарил Байдена за слова о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Киева и непризнание присоединения Крыма к России.

Об этом он написал в Twitter.

«Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым — это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство», — написал Зеленский.

Он отметил, что украинцы высоко ценят поддержку со стороны Соединенных Штатов, в частности в вопросах территориальной целостности страны, укреплении обороноспособности и проведении реформ.

«Вместе мы стоим, раздельно — падаем», — добавил украинский лидер.

Ранее на сайте Белого дома было опубликовано заявление Байдена. В нем американский президент сообщил, что власти США никогда не признают суверенитет России над Крымом, будут поддерживать Украину и вместе с Киевом противостоять «агрессивным действиям» Москвы.

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