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Власть

Власти Севастополя хотят собирать налоги с прокатчиков электросамокатов

12:02 понедельник, 1 марта 2021
Севастополь

Власти Севастополя недовольны работой проката электрических самокатов, в частности, чиновники хотят получать налоги от этого вида деятельности.

«Порядок должен быть. Должна быть прозрачная оплата, уплата налогов, специальные парковки», – цитирует главу Севастополя Михаила Развожаева пресс-служба правительства города.

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников пояснил, что в отношении коммерческих самокатов пока не разработаны четкие нормативы: «Они не относятся к передвижным аттракционам – это транспортные средства. Установить владельца довольно сложно. Оплата за аренду осуществляется через облачные сервисы».

В ответ на это Развожаев поручил «устранить пробелы в законодательстве».

Ранее сообщалось, что власти Крыма в курортном сезоне намерены запретить проезд на электрических самокатах, гироскутерах и мопедах по набережным и пешеходным зонам.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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