Власти Севастополя хотят собирать налоги с прокатчиков электросамокатов

Власти Севастополя недовольны работой проката электрических самокатов, в частности, чиновники хотят получать налоги от этого вида деятельности.

«Порядок должен быть. Должна быть прозрачная оплата, уплата налогов, специальные парковки», – цитирует главу Севастополя Михаила Развожаева пресс-служба правительства города.

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников пояснил, что в отношении коммерческих самокатов пока не разработаны четкие нормативы: «Они не относятся к передвижным аттракционам – это транспортные средства. Установить владельца довольно сложно. Оплата за аренду осуществляется через облачные сервисы».

В ответ на это Развожаев поручил «устранить пробелы в законодательстве».

Ранее сообщалось, что власти Крыма в курортном сезоне намерены запретить проезд на электрических самокатах, гироскутерах и мопедах по набережным и пешеходным зонам.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе власти хотят снести 264 «самостроя». В Симферополе из 267 объектов планируют снести 264, которые местные власти определили, как самострои.

В части Севастополя до вечера отключат свет: список адресов. В связи с проведением ремонтных работ в части Севастополя, Балаклавы и пригорода будет отключена подача электроэнергии, об этом сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».

На установку 60 остановочных павильонов в Севастополе выделили 14 млн рублей. На обновление 60 остановок общественного транспорта власти Севастополя выделили 14 миллионов рублей.

В Симферопольское водохранилище есть небольшой приток воды. Динамика притоков в водохранилища Крыма последние 10 дней остается положительной.