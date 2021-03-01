Водный кризис
Развитие сюжета: Водоканал ЮБК ждет накопления 18 млн кубометров воды ● Наполнится ли когда-нибудь Симферопольское водохранилище? ● В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок ● Выпили до дна: появились новые данные о наполнении водохранилищ в Крыму ● Использовали все запасы: в Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды
В Симферопольское водохранилище есть небольшой приток воды
Динамика притоков в водохранилища Крыма последние 10 дней остается положительной.
Об этом сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
Он отметил, что в Симферопольское водохранилище за этот период прибило 30 тыс. кубометров воды, в Партизанское – 200 тыс. кубометров, в Аянское – 58 тыс., в Изобильненское – 26 тысяч. Однако основные притоки следует ожидать позднее, поскольку в горах температура воздуха ниже, и таяние снега «идет в более растянутом режиме», добавил Копачевский.
«По предварительным оценкам, исходя из того, что в горах слой снега достигает 50-70 см, можно ожидать, например, в Симферопольском водохранилище за счет снежных запасов порядка 7 миллионов кубометров воды, которая может дополнительно прийти. Это не огромный запас воды, но, в принципе, он стабилизирует ситуацию», – считает специалист.
Кроме того, осадки в апреле-мае добавят притоков в водохранилища, добавил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.
«По многолетним наблюдениям, январь и февраль – достаточно обильные осадки в Крыму, потом спад, и дальше максимум (осадков – ред.) в апреле – мае. Поэтому, если мы сейчас можем набрать семь миллионов по Симферопольскому водохранилищу, то дальше следует ждать апрельских – майских притоков. И можно ожидать, что Симферопольское водохранилище наполнится на 50%», – спрогнозировал Николенко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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