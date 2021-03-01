В Симферопольское водохранилище есть небольшой приток воды

Динамика притоков в водохранилища Крыма последние 10 дней остается положительной.

Об этом сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Он отметил, что в Симферопольское водохранилище за этот период прибило 30 тыс. кубометров воды, в Партизанское – 200 тыс. кубометров, в Аянское – 58 тыс., в Изобильненское – 26 тысяч. Однако основные притоки следует ожидать позднее, поскольку в горах температура воздуха ниже, и таяние снега «идет в более растянутом режиме», добавил Копачевский.

«По предварительным оценкам, исходя из того, что в горах слой снега достигает 50-70 см, можно ожидать, например, в Симферопольском водохранилище за счет снежных запасов порядка 7 миллионов кубометров воды, которая может дополнительно прийти. Это не огромный запас воды, но, в принципе, он стабилизирует ситуацию», – считает специалист.

Кроме того, осадки в апреле-мае добавят притоков в водохранилища, добавил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.

«По многолетним наблюдениям, январь и февраль – достаточно обильные осадки в Крыму, потом спад, и дальше максимум (осадков – ред.) в апреле – мае. Поэтому, если мы сейчас можем набрать семь миллионов по Симферопольскому водохранилищу, то дальше следует ждать апрельских – майских притоков. И можно ожидать, что Симферопольское водохранилище наполнится на 50%», – спрогнозировал Николенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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