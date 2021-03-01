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Власть

В Симферополе власти хотят снести 264 «самостроя»

10:11 понедельник, 1 марта 2021
Симферополь

В Симферополе из 267 объектов планируют снести 264, которые местные власти определили, как самострои.

Как сказано на сайте администрации города, в перечне под снос находятся: капитальные строения, киоски, павильоны, электросамокаты, гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические конструкции, ограждения.

«Устанавливаются собственники, им разъясняется неправомерность их действий и необходимость добровольного демонтажа конструкций. В случае, если собственников установить не удается, уведомления об их розыске размещаются на официальном сайте администрации Симферополя», – говорится в информации на сайте администрации.

В апреле прошлого года власти Крыма требовали снести 14 «самостроев». По данным Госстройнадзора Крыма, такие объекты выявили в Алуште (4 объекта), Феодосии (3 объекта), Ялте (5 объектов), Симферопольском районе (1 объект) и в Симферополе «выявлен незаконный двухэтажный объект капитального строительства на территории общего двора без отступа от границ смежного земельного участка».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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