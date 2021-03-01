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Происшествия

В Симферополе мужчина украл телевизор с витрины магазина

13:26 понедельник, 1 марта 2021
Симферополь

В отдел полиции Симферополя поступило три аналогичных сообщения от руководителей магазинов города о том, что неизвестное лицо в разные дни путем свободного доступа совершило кражу брендовых моделей одежды, а также телевизора, стоящего на витрине у входа в торговую точку.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении краж задержали ранее судимого 38-летнего жителя Сакского района.

«Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что несколько раз, пользовавшись невнимательностью продавцов, похищал из магазинов имущество, которое в дальнейшем продавал, а деньги тратил на собственные нужды», — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

В настоящее время сотрудники полиции отрабатывает причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Уже возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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