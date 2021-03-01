В Севастополе пансионат будет принимать переболевших ковидом вместе с обычными туристами

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Постковидная реабилитация не помешает летнему отдыху приезжих.

Севастопольский пансионат «Изумруд» будет открыт этим летом для туристов, несмотря на планы руководства города создать на его базе реабилитационный центр для переболевших коронавирусом. Об этом сообщил директор ГУПС «Пансионаты Севастополя» Леонид Зинченко.

«Реабилитация предполагает тот же пансионат, санаторий. В сезон мы войдем, я думаю. Мы даже в прошлом году во время пандемии открылись и работали. А сейчас после вакцинации уже легче будет», – отметил он.

Сейчас решается, добавил он, в каком из корпусов пансионата будет развернут ребцентр и в ведении какого департамента он будет работать – есть вероятность, что заниматься этим будет департамент здравоохранения, уточнил Леонид Зинченко. Но для начала нужно получить лицензию на реабилитацию.

«Там есть разрешительные документы, которые регламентируют, что можно проводить, что нельзя. Посмотрим, под чьей эгидой это будет», – уточнил Зинченко.

Подготовка к предстоящему курортному сезону, уточнил Зинченко, уже началась – ремонтируются номера, готовится пляжная инфраструктура, садоводы приводят в порядок зеленые зоны. Кроме того, добавил он, в этом году после проведения отопления в корпусах пансионата «Изумруд» начнет работать в круглогодичном формате.

«Никогда такого не было, вот попробуем круглый год работать», – добавил он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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