В Севастополе открыта новая школа с электронными учебниками

В образовательном учреждении будут апробированы новые образовательные технологии.

В Севастополе на улице Шевченко открылась новая школа, оборудованная по последнему слову техники, – «Экотех плюс». Уже завтра в некоторых классах начнутся первые уроки.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, который проверил сегодня готовность учреждения, это первая школа, построенная в рамках нацпроекта «Образование». Концепция учреждения предполагает упор на изучение естественнонаучных предметов. Также в школе будет внедряться углубленное изучение предметов IT-профиля и гуманитарных наук.

Кроме того, что это одна из самых современных школ, в учреждении будут апробироваться современные технологии образовательного процесса, отметил Развожаев.

«Уже введен эксперимент – пятые-десятые классы сразу начинают учиться по электронным интерактивным учебникам. Не надо будет таскать учебники, у каждого ребенка будет загружен комплекс учебников», – уточнил он.

Также в школе большое внимание будет уделено формированию у учащихся экологической культуры, здоровому образу жизни и воспитательному процессу.

По словам Михаила Развожаева, школа укомплектована преподавательским составом — в основном это молодые специалисты, проходившие обучение и подготовку в СевГУ в рамках проекта «Школа под ключ». Вчерашние студенты не только получили профессиональные знания, но и участвовали в разработке концепции новой школы.

В двух корпусах школы разместились учебные классы младшего, среднего и старшего звена, научные лаборатории, библиотека, столовая, актовый зал, спортивный комплекс, кинофотолаборатория, кабинеты различных кружков и секций. Отдельный блок выделен для медперсонала.

Как уточнялось, сегодня в школе насчитывается порядка 700 учащихся, ожидается, что к 1 сентября эта цифра увеличится до тысячи человек. Образовательный процесс в школе будет проходить в одну смену. Многие школьники перешли в новую школу из двух районных школ №57 и №61, где обучение ведется в две смены.

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