В Севастополе на слете моржей сожгли чучело коронавируса

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В Севастополе в последний день зимы на набережной прошел очередной Международный слет любителей зимнего плавания.

После музыкальной разминки с участием шоу-группы «Гуляй, душа» и вручения дипломов и грамот состоялся массовый заплыв в ледяном море. Поскольку море сильно штормило, эстафетное плавание команд заменили на заплыв по группам. Акции не помешал ни сильный ветер, ни ледяное море, ни пасмурное небо с мелким дождем.

После угощения из полевой кухни, о которой позаботился атаман Севастопольского городского казачьего общества «Русь» Вячеслав Бебнев, участники слета «моржей» под всеобщее ликование сожгли чучело коронавируса.

Поджечь антропоморфное чучело, у которого вместо головы был макет COVID-19 с характерными шипами, удалось не сразу - мешал сильный ветер. Но все-таки символическое уничтожение виновника пандемии увенчалось успехом, пишет rg.ru.

Впрочем, большинство участников заплыва уверены, что их увлечение холодовым плаванием серьезно укрепляет иммунитет, и значит и сопротивляемость коронавирусу.

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