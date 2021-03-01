Отдых
В Севастополе на слете моржей сожгли чучело коронавируса
фото © Кафа
В Севастополе в последний день зимы на набережной прошел очередной Международный слет любителей зимнего плавания.
После музыкальной разминки с участием шоу-группы «Гуляй, душа» и вручения дипломов и грамот состоялся массовый заплыв в ледяном море. Поскольку море сильно штормило, эстафетное плавание команд заменили на заплыв по группам. Акции не помешал ни сильный ветер, ни ледяное море, ни пасмурное небо с мелким дождем.
После угощения из полевой кухни, о которой позаботился атаман Севастопольского городского казачьего общества «Русь» Вячеслав Бебнев, участники слета «моржей» под всеобщее ликование сожгли чучело коронавируса.
Поджечь антропоморфное чучело, у которого вместо головы был макет COVID-19 с характерными шипами, удалось не сразу - мешал сильный ветер. Но все-таки символическое уничтожение виновника пандемии увенчалось успехом, пишет rg.ru.
Впрочем, большинство участников заплыва уверены, что их увлечение холодовым плаванием серьезно укрепляет иммунитет, и значит и сопротивляемость коронавирусу.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Трек «Крым» вошел в первый за восемь лет студийный альбом Земфиры. Земфира выпустила первый за восемь лет полноформатный студийный альбом под названием «Бордерлайн».
Активисты запустили в Крым флаг Украины с посланиями для местных жителей. Украинские активисты 28 февраля на админгранице в Херсонской области запустили в сторону Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан.
Какой сегодня праздник 28 февраля. Сегодня, 28 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Севастопольских красоток приглашают на кастинг. Прошедшие кастинг девушки смогут принять участие в конкурсе «Севастопольская красавица – 2021».
В Севастополе на слете моржей сожгли чучело коронавируса
В Севастополе в последний день зимы на набережной прошел очередной Международный слет любителей зимнего плавания.
В Бахчисарае полиция искала среди водителей сторонников Навального видео
В минувшие выходные в Бахчисарае сотрудники ГИБДД останавливали водителей для выявления потенциальных сторонников оппозиционера Алексея Навального, который приговорен в России к тюремному заключению.
У российского фермера в Крыму забирают купленную землю
Фермер из Екатеринбурга пожаловался, что государство отбирает землю, которую он зарегистрировал почти пять лет назад.
В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок
Первые опреснители появятся в Крыму гораздо раньше, чем думали крымчане.
вчера
Какой сегодня праздник 1 марта фото
Сегодня, 1 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.