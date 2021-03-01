В марте в Крыму можно будет увидеть уголь для армии Врангеля

ПохожЦентральный музей Тавриды в нынешнем году порадует своих посетителей рядом новых экспозиций, которые будут открыты к 100-летию главного хранилища артефактов Республики Крым. е, без смены подрядчиков в парке Победы не может произойти ничего.

Музейная коллекция минералов в полном объеме будет представлена в музее впервые. Некоторым экспонатам более 100 лет. Их собирали в разных уголках полуострова, рассказал директор музея Андрей Мальгин.

«В марте у нас открывается экспозиционный раздел, связанный с геологией Крыма. У нас довольно большая и представительная коллекция образцов минералов, которые долго собирались. Сколько именно будет представлено, пока не знаем, ведется подсчет, поскольку это впервые будет», — сообщил Мальгин.

Среди представленных: каменная и морская соль, руда, сера, базальт, яшма, горный хрусталь, сердолик, а также самые популярные в Крыму природные строительные материалы, известные с древних времен. Это разные виды крымского ракушечника и известняка. Стенды только развесили по стенам, подвели подсветку. Идет активный процесс подготовки и открытия экспозиции.

Возможно, большинству читателей неизвестно, что когда-то в Крыму активно добывали уголь и руду. Уголь, правда, не донецкий антрацит, но спасал местных жителей в холодные годы. Он отличался сильной золистостью, слабым горением и малой теплоотдачей. Но был хорошим подспорьем для армии барона П.Н. Врангеля (1878-1928).

Уголь использовался для паровозов и кораблей Черноморского флота. В том числе на крымском угле остатки армии и флота, а также гражданские отправились в долгий путь эмиграции в ноябре 1920 года. Дело в том, что Крымский полуостров находился в блокаде и других источников топлива не было.

Крымские партизаны осуществили нападение на копи и подорвали место разработки, мастерские и склады со взрывчаткой. Этот момент описан в книге «Лед и пламень» легендарного полярника, уроженца Севастополя, дважды Героя Советского Союза И.Д. Папанина (1894-1986), который в годы гражданской войны партизанил в крымских лесах.

В тексте использованы материалы: Форпост

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