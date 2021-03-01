Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферопольское водохранилище есть небольшой приток воды ● Водоканал ЮБК ждет накопления 18 млн кубометров воды ● Наполнится ли когда-нибудь Симферопольское водохранилище? ● В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок ● Выпили до дна: появились новые данные о наполнении водохранилищ в Крыму
В Крыму завершается строительство Бештерек-Зуйского водозабора
На территории строительства Бештерек-Зуйского водозабора сейчас идут работы по бетонированию камер под установку накопительных емкостей. Всего их будет четыре.
Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.
Также министр проверил процесс заливки фундамента под насосную станцию, которую доставят на объект через неделю.
«Всего разрабатывается 11 скважин, из которых вода будет направляться в накопительные резервуары. Затем через насосную станцию по водопроводу будет перекачиваться в н/с «Белая» города Симферополь», — уточнил Храмов.
Напомним, ранее руководитель Ялтинского водоканала объяснил, почему вода в городе снова подается по графику.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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