В Крыму завершается строительство Бештерек-Зуйского водозабора

На территории строительства Бештерек-Зуйского водозабора сейчас идут работы по бетонированию камер под установку накопительных емкостей. Всего их будет четыре.

Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

Также министр проверил процесс заливки фундамента под насосную станцию, которую доставят на объект через неделю.

«Всего разрабатывается 11 скважин, из которых вода будет направляться в накопительные резервуары. Затем через насосную станцию по водопроводу будет перекачиваться в н/с «Белая» города Симферополь», — уточнил Храмов.

Напомним, ранее руководитель Ялтинского водоканала объяснил, почему вода в городе снова подается по графику.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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