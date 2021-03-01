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Коронавирус в Крыму

В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек

09:49 понедельник, 1 марта 2021
В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек

фото © Интерфакс

Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский сообщил, что к 23 февраля в Крыму привито российской вакциной от коронавируса 35 944 человека, из них 10 734 получили второй компонент.

«Очередь на вакцинацию составляет порядка 15 000 человек. В ближайшие дни ожидается очередная партия вакцины», – цитирует чиновника пресс-служба крымского Минздрава.

По его информации, в настоящее время в Крым вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции поступает малыми партиями и перераспределятся в 31 медицинскую организацию. Всего на полуостров поступило 50 432 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Ранее власти Крыма сообщили, что планируют вакцинировать от COVID-19 более четырех тысяч работников курортной отрасли.

Власти Крыма предлагают жителям полуострова вакцинироваться от COVID-19 российским «Спутником V». В Министерстве здравоохранения Крыма отметили, что вакцинация осуществляется в два этапа «исключительно на добровольной основе». Ранее Романовская пояснила, кому не рекомендуется прививаться российской вакциной от коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения. Власти Крыма сняли большую часть остававшихся коронавирусных ограничений в республике.

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Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерло шесть человек.

В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений. За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек

В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек

Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский сообщил, что к 23 февраля в Крыму привито российской вакциной от коронавируса 35 944 человека, из них 10 734 получили второй компонент.

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