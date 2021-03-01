Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом ● Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения ● В Севастополе пансионат будет принимать переболевших ковидом вместе с обычными туристами ● Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались ● Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19
В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек
фото © Интерфакс
Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский сообщил, что к 23 февраля в Крыму привито российской вакциной от коронавируса 35 944 человека, из них 10 734 получили второй компонент.
«Очередь на вакцинацию составляет порядка 15 000 человек. В ближайшие дни ожидается очередная партия вакцины», – цитирует чиновника пресс-служба крымского Минздрава.
По его информации, в настоящее время в Крым вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции поступает малыми партиями и перераспределятся в 31 медицинскую организацию. Всего на полуостров поступило 50 432 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).
Ранее власти Крыма сообщили, что планируют вакцинировать от COVID-19 более четырех тысяч работников курортной отрасли.
Власти Крыма предлагают жителям полуострова вакцинироваться от COVID-19 российским «Спутником V». В Министерстве здравоохранения Крыма отметили, что вакцинация осуществляется в два этапа «исключительно на добровольной основе». Ранее Романовская пояснила, кому не рекомендуется прививаться российской вакциной от коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения. Власти Крыма сняли большую часть остававшихся коронавирусных ограничений в республике.
Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались. За истекшие сутки коронавирус в Севастополе подтвердился у 60 человек.
Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерло шесть человек.
В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений. За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом
За 28 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 1 марта фото
Сегодня, 1 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сразу 13 боевых кораблей НАТО подошли к побережью Крыма
У побережья Крыма были обнаружены 13 боевых кораблей НАТО. Североатлантический альянс проводит учения к юго-западу от полуострова.
В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок
Первые опреснители появятся в Крыму гораздо раньше, чем думали крымчане.
вчера
В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек
Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский сообщил, что к 23 февраля в Крыму привито российской вакциной от коронавируса 35 944 человека, из них 10 734 получили второй компонент.