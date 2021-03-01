В Крыму опять завоют сирены

3 марта будет проводиться проверка системы оповещения населения Республики Крым с включением электросирен.

Соответствующее распоряжение подписано Главой Республики Крым.

Сирены будут включены в 10:00, 13:00 и 15:00.

Убедительная просьба от властей к населению полуострова: услышав сигнал сирены, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и помнить, что данный запуск средств оповещения производится в рамках проверки готовности системы оповещения к реагированию на возникновение реальных чрезвычайных ситуаций.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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