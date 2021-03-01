В Крыму картинам Айвазовского ищут новое пристанище

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На время ремонта дома-музея мариниста Айвазовского в Феодосии, его живописные работы переместят в особняк, расположенный рядом. Он, в свою очередь, до того тоже будет отремонтирован.

Об этом шла речь на совещании по вопросам реализации в Крыму федеральной целевой программы под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Сергея Назарова, сообщает минкульт республики.

Контракт на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил художник И.К. Айвазовский» администрацией Феодосии, в чьем ведении находится картинная галерея, уже заключен с подрядчиком - ООО «НСТ». Сумма контракта - 589,9 млн рублей, срок выполнения работ - до 31 августа 2022 года. Подготовительные работы уже начаты.

«Однако приступить к основным работам на сегодня невозможно, так как требуется освободить помещения здания музея, в том числе, переместить все собрание Феодосийской картинной галереи им И.К. Айвазовского, как предметы, находящиеся в фондохранилище, так и экспонируемые», - говорится в сообщении.

Собрание музейных предметов галереи насчитывает порядка 14 тыс. экспонатов, из которых 9940 относятся к основному фонду музея и включены в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, а порядка 4 тыс. предметов относятся к научно-вспомогательному фонду, включая 10 крупногабаритных оригинальных полотен Ивана Айвазовского.

«В настоящее время ни в один музей Республики Крым и в другие муниципальные здания Феодосии невозможно переместить картины на ответственное хранение в соответствии с требованиями», считают в минкульте.

Также для перемещения бесценных экспонатов требуется изготовление специальной тары и обеспечение страхования всех перемещаемых экспонатов, а это приведет к дополнительным затратам бюджетных средств.

Администрация Феодосии предложила разместить экспозицию картинной галереи в особняке Мазировой, который расположен в непосредственной близости от дома Айвазовского.

«Это позволит в кратчайшие сроки подрядной организации приступить к основной части выполнения работ и завершить их до 01 апреля года. В свою очередь, перемещение фонда галереи влечет за собой необходимость поэтапного проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Е.К. Мазировой», - подчеркивают в региональном минкульте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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