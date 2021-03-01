Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения ● В Севастополе пансионат будет принимать переболевших ковидом вместе с обычными туристами ● Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались ● Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19 ● В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений
В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом
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За 28 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2353 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 12 человек, выздоровевших за весь период – 31 839 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались. За истекшие сутки коронавирус в Севастополе подтвердился у 60 человек.
Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерло шесть человек.
В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений. За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19. Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.
В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом
За 28 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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