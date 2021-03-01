В Бахчисарае полиция искала среди водителей сторонников Навального

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В минувшие выходные в Бахчисарае сотрудники ГИБДД останавливали водителей для выявления потенциальных сторонников оппозиционера Алексея Навального, который приговорен в России к тюремному заключению.

Соответствующее видео на своем Youtube-канале разместил крымский блогер Сергей Псарев.

Так, сотрудник ГИБДД объяснил причину остановки автомобиля «проведением спецоперации».

«У нас спецоперация, чтобы не поддерживали протесты в пользу Навального, поэтому интересуемся вы – местный или неместный? Наша цель – проверка документов, местный или не местный», – сказал сотрудник полиции, подтвердив, что это является причиной остановки автомобиля.

После того, как блогер попросил уточнить название спецоперации, сотрудник ГИБДД отправился за «старшим», который в свою очередь стал отвергать ранее озвученные его коллегой причины остановки авто.

На сайте управления МВД Крыма отсутствует официальная информация о проведении каких-либо спецопераций на полуострове.

В России 23 и 31 января и 2 февраля прошли акции протеста в поддержку Навального. По разным оценкам, в митинге 23 января принимали участие свыше 100 тысяч человек. По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, на улицы вышли 250 тысяч человек. По всей России на акциях задержали свыше 11 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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