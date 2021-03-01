У российского фермера в Крыму забирают купленную землю

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Фермер из Екатеринбурга пожаловался, что государство отбирает землю, которую он зарегистрировал почти пять лет назад.

Уралец Денис Ваньжа приобрел земельный участок у крымчанина в 2016 году. Он утверждает, что оформил все необходимые документы, согласно закону. На этой земле он устроил уникальную овцеводческую ферму. Но теперь у государства появились претензии к сделке, сообщает «Бизнес-ФМ».

Прежний владелец до 2014 года имел на этот участок право бессрочного пользования, а после присоединения Крыма к России оформил его в собственность. Минимущество тогда ничего не имело против, но теперь участок признали спорным, и семья нового владельца может остаться без средств к существованию.

В 2016 году Денис Ваньжа приехал в Крым из Екатеринбурга. Там он продал все свое имущество, купил землю на полуострове, построил овечью ферму Feodoro, и стал продавать сыры, молоко, мясо и шерсть. Несколько лет назад семья предпринимателя даже получила грант и была готова успешно о нем отчитаться.

Но спустя почти пять лет Министерство имущества и земельных отношений республики Крым подало к Ваньже и ряду других фермеров иск об отчуждении земли.

Предыдущий владелец брал эту землю в бессрочное пользование еще будучи под юрисдикцией Украины, а когда Крым присоединили к РФ, переоформил участок себе в собственность. Министерство тогда одобрило его переход к частному лицу. Уже на основании российских документов собственник продал эти земли фермеру Ваньже.

И тогда, в 2016 году, Минимущества отказалось от права преимущества по приобретению этого участка «в связи с отсутствием достаточных средств в бюджете». А сейчас министерство, ссылаясь при этом на украинские законы, постфактум признает обе сделки недействительными, говорит Денис Ваньжа: «Приходит иск о том, что нужно «пресечь возможное нарушение законодательства». Но не было определения конкретного, в чем я виноват. Сразу же подается иск, земля в аресте – и все. И я предоставил со своей стороны доказательства, что я как добросовестный покупатель сделал все, что от меня требовалось. Я зарегистрировал сделку в Госкомреестре, уведомил Министерство земельных отношений о том, что собираюсь купить этот участок. Все подтверждено договором купли-продажи, нотариусом. Все, что я мог сделать, я сделал. У них доказательств моей вины нет».

Арестованная ферма Ваньжи – это 50 гектаров земли, несколько десятков овец и сотрудники: зоотехники, сыровары и так далее. На ней живет и сам предприниматель с женой и четырьмя детьми. Его хозяйство не раз показывали в региональных новостях как пример возможности развития бизнеса в республике. А сейчас землю просто отнимают, говорит фермер: «Здесь нет какого-то долга перед банком, какой-то подоплеки коммерческого деления проекта. Здесь просто циничное забирание государством у собственника, добросовестного покупателя, земли, то есть средства добывания пропитания. Таким образом, инвестиционный климат подрывается. Как такое может быть, что власть не идет на диалог? Такого не может быть. То есть, она должна идти на диалог с теми, кто, в общем-то, трудятся во благо самого же Крыма. Это было некое воплощение мечты. Проект уникальный, потому что таких овцеводческих предприятий, которые разводят именно молочную породу, у нас два-три, может быть, четыре по всей стране».

С начала февраля по этому иску уже прошло три заседания. По словам фермера, он передал в суд все документы, доказывающие его правоту. Но свою оценку до сих пор не предоставил Госкомреестр. Следующее разбирательство назначено на 1 марта.

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