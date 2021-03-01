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Происшествия

Троих чеченцев будут судить в Крыму за похищение человека

20:20 понедельник, 1 марта 2021

Трое уроженцев Северо-Кавказского региона предстанут перед судом по обвинению в похищении человека с применением насилия и вымогательстве в крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в июне прошлого года трое мужчин, прибывших в Ялту из Чечни, похитили местного жителя и вымогали у него крупную сумму денег. Им стало известно, что напарнику, с которым они ранее работали на одном из строительных объектов города, за работу была перечислена крупная сумма.

«Сообщники прибыли к его дому, расположенному в Алупке, насильно усадили в машину и вывезли в глухой лесной массив недалеко от поселка Голубой Залив. Там жителя Ялты избивали, требуя за освобождение один миллион рублей. Потерпевшему удалось сбежать», – уточнили в ведомстве.

Спустя некоторое время друг пострадавшего встретился с вымогателями на автовокзале Ялты, где передал им часть суммы, получив взамен паспорт и мобильный телефон товарища. После этого злоумышленников задержали сотрудники крымского управления ФСБ России.

Суд заключил фигурантов уголовного дела под стражу, где они находятся по настоящее время. Свою вину в содеянном они признают полностью. Еще двое пособников объявлены в розыск.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены прокурору с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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