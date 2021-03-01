Водный кризис
Развитие сюжета: «Ледники» Крыма может быть наполнят подземные бассейны ● В Крыму завершается строительство Бештерек-Зуйского водозабора ● В Симферопольское водохранилище есть небольшой приток воды ● Водоканал ЮБК ждет накопления 18 млн кубометров воды ● Наполнится ли когда-нибудь Симферопольское водохранилище?
Снегопады пока существенно не повлияли на притоки воды в Крыму
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За прошедшие сутки в Крыму зафиксирован приток менее 400 тысяч кубометров воды.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба о ситуации с водоснабжением полуострова сообщил руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«Притоки совсем не балуют. За истекшие сутки мы получили меньше 400 тысяч кубометров воды. За февраль с поверхностных водоисточников в город (Симферополь, ред.) было поднято всего 1 миллион 247 тысяч кубометров, а из скважин – 2 миллиона», — сообщил Владимир Баженов.
Напомним, глава Крыма сообщил, что строительство опреснительных установок займет порядка 14-15 месяцев. Уже во второй половине декабря прошлого года началась подготовка к строительным работам в поселке Фрунзе в Сакском районе. Общую стоимость данных работ оценили в 30 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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