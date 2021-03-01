Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +5
море +9

Коронавирус в Крыму

Ситуация с COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

14:25 понедельник, 1 марта 2021
Севастополь

В Севастополе за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли три человека в возрасте 69 и 70 лет.

Об этом сообщается на сайте городского правительства.

С начала пандемии в городе COVID- 19 заболели 12 010 человек. В настоящий момент выздоровели 11 040 человек, в том числе 95 - за прошедшие сутки. 496 пациентов умерли.  

Под наблюдением остаются 613 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.  

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом. За 28 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения. Власти Крыма сняли большую часть остававшихся коронавирусных ограничений в республике.

Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались. За истекшие сутки коронавирус в Севастополе подтвердился у 60 человек.

Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерло шесть человек.

Отдых
В Севастополе на слете моржей сожгли чучело коронавируса

В Севастополе на слете моржей сожгли чучело коронавируса

В Севастополе в последний день зимы на набережной прошел очередной Международный слет любителей зимнего плавания.

Власть
В Бахчисарае полиция искала среди водителей сторонников Навального

В Бахчисарае полиция искала среди водителей сторонников Навального видео

В минувшие выходные в Бахчисарае сотрудники ГИБДД останавливали водителей для выявления потенциальных сторонников оппозиционера Алексея Навального, который приговорен в России к тюремному заключению.

Власть
У российского фермера в Крыму забирают купленную землю

У российского фермера в Крыму забирают купленную землю

Фермер из Екатеринбурга пожаловался, что государство отбирает землю, которую он зарегистрировал почти пять лет назад.

Общество
Какой сегодня праздник 1 марта

Какой сегодня праздник 1 марта фото

Сегодня, 1 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации