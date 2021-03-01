Ситуация с COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

В Севастополе за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли три человека в возрасте 69 и 70 лет.

Об этом сообщается на сайте городского правительства.

С начала пандемии в городе COVID- 19 заболели 12 010 человек. В настоящий момент выздоровели 11 040 человек, в том числе 95 - за прошедшие сутки. 496 пациентов умерли.

Под наблюдением остаются 613 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом. За 28 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения. Власти Крыма сняли большую часть остававшихся коронавирусных ограничений в республике.

Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались. За истекшие сутки коронавирус в Севастополе подтвердился у 60 человек.

Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерло шесть человек.