Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек ● В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом ● Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения ● В Севастополе пансионат будет принимать переболевших ковидом вместе с обычными туристами ● Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались
Ситуация с COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки
В Севастополе за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли три человека в возрасте 69 и 70 лет.
Об этом сообщается на сайте городского правительства.
С начала пандемии в городе COVID- 19 заболели 12 010 человек. В настоящий момент выздоровели 11 040 человек, в том числе 95 - за прошедшие сутки. 496 пациентов умерли.
Под наблюдением остаются 613 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом. За 28 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения. Власти Крыма сняли большую часть остававшихся коронавирусных ограничений в республике.
Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались. За истекшие сутки коронавирус в Севастополе подтвердился у 60 человек.
Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерло шесть человек.
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