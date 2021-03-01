Симферопольцам сказали готовиться к грязной воде из кранов

фото © gorod.lv

Из-за запуска магистрального водовода Веселое – Дзержинское качество воды в некоторых районах Симферополя и пригорода ухудшится в ближайшие сутки.

Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании о ситуации с водоснабжением республики.

«Должен предупредить, особенно жителей поселков Комсомольское, Грэсовский, Москольца и других микрорайонов этого направления, что после пуска водовода в ближайшие полтора суток качество воды ухудшится. Сейчас температуры плюсовые, будем производить сброс через гидранты, все меры примем, но абсолютно чистую воду в первые двое суток подать технически невозможно», – сказал Баженов.

Как сообщалось, в феврале предприятию «Вода Крыма» удалось из различных источников поднять и направить в Симферополь более трех миллионов кубометров воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя хотят собирать налоги с прокатчиков электросамокатов. Власти Севастополя недовольны работой проката электрических самокатов, в частности, чиновники хотят получать налоги от этого вида деятельности.

В Крыму завершается строительство Бештерек-Зуйского водозабора. На территории строительства Бештерек-Зуйского водозабора сейчас идут работы по бетонированию камер под установку накопительных емкостей. Всего их будет четыре.

В Симферополе власти хотят снести 264 «самостроя». В Симферополе из 267 объектов планируют снести 264, которые местные власти определили, как самострои.

В части Севастополя до вечера отключат свет: список адресов. В связи с проведением ремонтных работ в части Севастополя, Балаклавы и пригорода будет отключена подача электроэнергии, об этом сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».