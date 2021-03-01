Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +3
море +9

Водный кризис

Симферопольцам сказали готовиться к грязной воде из кранов

18:18 понедельник, 1 марта 2021
Симферополь
Симферопольцам сказали готовиться к грязной воде из кранов

фото © gorod.lv

Из-за запуска магистрального водовода Веселое – Дзержинское качество воды в некоторых районах Симферополя и пригорода ухудшится в ближайшие сутки.

Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании о ситуации с водоснабжением республики.

«Должен предупредить, особенно жителей поселков Комсомольское, Грэсовский,  Москольца и других микрорайонов этого направления, что после пуска водовода в ближайшие полтора суток качество воды ухудшится. Сейчас температуры плюсовые, будем производить сброс через гидранты, все меры примем, но абсолютно чистую воду в первые двое суток подать технически невозможно», – сказал Баженов.

Как сообщалось, в феврале предприятию «Вода Крыма» удалось из различных источников поднять и направить в Симферополь более трех миллионов кубометров воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя хотят собирать налоги с прокатчиков электросамокатов. Власти Севастополя недовольны работой проката электрических самокатов, в частности, чиновники хотят получать налоги от этого вида деятельности.

В Крыму завершается строительство Бештерек-Зуйского водозабора. На территории строительства Бештерек-Зуйского водозабора сейчас идут работы по бетонированию камер под установку накопительных емкостей. Всего их будет четыре.

В Симферополе власти хотят снести 264 «самостроя». В Симферополе из 267 объектов планируют снести 264, которые местные власти определили, как самострои.

В части Севастополя до вечера отключат свет: список адресов. В связи с проведением ремонтных работ в части Севастополя, Балаклавы и пригорода будет отключена подача электроэнергии, об этом сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».

Отдых
В Севастополе на слете моржей сожгли чучело коронавируса

В Севастополе на слете моржей сожгли чучело коронавируса

В Севастополе в последний день зимы на набережной прошел очередной Международный слет любителей зимнего плавания.

Власть
В Бахчисарае полиция искала среди водителей сторонников Навального

В Бахчисарае полиция искала среди водителей сторонников Навального видео

В минувшие выходные в Бахчисарае сотрудники ГИБДД останавливали водителей для выявления потенциальных сторонников оппозиционера Алексея Навального, который приговорен в России к тюремному заключению.

Власть
У российского фермера в Крыму забирают купленную землю

У российского фермера в Крыму забирают купленную землю

Фермер из Екатеринбурга пожаловался, что государство отбирает землю, которую он зарегистрировал почти пять лет назад.

Происшествия
Пассажирка маршрутки в Симферополе чуть не лишилась ноги из-за прогнившего пола

Пассажирка маршрутки в Симферополе чуть не лишилась ноги из-за прогнившего пола

Жительнице Симферополя чудом удалось избежать трагедии, когда она ехала в маршрутном такси №61.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации