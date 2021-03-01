Водный кризис
Развитие сюжета: Снегопады пока существенно не повлияли на притоки воды в Крыму ● «Ледники» Крыма может быть наполнят подземные бассейны ● В Крыму завершается строительство Бештерек-Зуйского водозабора ● В Симферопольское водохранилище есть небольшой приток воды ● Водоканал ЮБК ждет накопления 18 млн кубометров воды
Симферопольцам сказали готовиться к грязной воде из кранов
фото © gorod.lv
Из-за запуска магистрального водовода Веселое – Дзержинское качество воды в некоторых районах Симферополя и пригорода ухудшится в ближайшие сутки.
Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании о ситуации с водоснабжением республики.
«Должен предупредить, особенно жителей поселков Комсомольское, Грэсовский, Москольца и других микрорайонов этого направления, что после пуска водовода в ближайшие полтора суток качество воды ухудшится. Сейчас температуры плюсовые, будем производить сброс через гидранты, все меры примем, но абсолютно чистую воду в первые двое суток подать технически невозможно», – сказал Баженов.
Как сообщалось, в феврале предприятию «Вода Крыма» удалось из различных источников поднять и направить в Симферополь более трех миллионов кубометров воды.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Севастополя хотят собирать налоги с прокатчиков электросамокатов. Власти Севастополя недовольны работой проката электрических самокатов, в частности, чиновники хотят получать налоги от этого вида деятельности.
В Крыму завершается строительство Бештерек-Зуйского водозабора. На территории строительства Бештерек-Зуйского водозабора сейчас идут работы по бетонированию камер под установку накопительных емкостей. Всего их будет четыре.
В Симферополе власти хотят снести 264 «самостроя». В Симферополе из 267 объектов планируют снести 264, которые местные власти определили, как самострои.
В части Севастополя до вечера отключат свет: список адресов. В связи с проведением ремонтных работ в части Севастополя, Балаклавы и пригорода будет отключена подача электроэнергии, об этом сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».
В Севастополе на слете моржей сожгли чучело коронавируса
В Севастополе в последний день зимы на набережной прошел очередной Международный слет любителей зимнего плавания.
В Бахчисарае полиция искала среди водителей сторонников Навального видео
В минувшие выходные в Бахчисарае сотрудники ГИБДД останавливали водителей для выявления потенциальных сторонников оппозиционера Алексея Навального, который приговорен в России к тюремному заключению.
У российского фермера в Крыму забирают купленную землю
Фермер из Екатеринбурга пожаловался, что государство отбирает землю, которую он зарегистрировал почти пять лет назад.
В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок
Первые опреснители появятся в Крыму гораздо раньше, чем думали крымчане.
вчера
Пассажирка маршрутки в Симферополе чуть не лишилась ноги из-за прогнившего пола
Жительнице Симферополя чудом удалось избежать трагедии, когда она ехала в маршрутном такси №61.