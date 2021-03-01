Самозанятым в Севастополе пообещали четыре млн рублей поддержки

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Самозанятые граждане Севастополя смогут получать такие же меры поддержки, как и субъекты малого и среднего предпринимательства.

Соответствующие изменения внесены в госпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в Севастополе» во время внеочередного заседания правительства города.

«Это связано с изменениями федерального законодательства. Теперь на региональном уровне мы вводим соответствующие изменения, чтобы самозанятые граждане могли получать меры поддержки, которые сегодня доступны для субъектов МСП», – пояснил заместитель директора Департамента экономического развития Севастополя Алексей Попов.

Кроме того, гражданам, которые планирует организовать свой бизнес, будут оказывать информационные и консультационные услуги.

В 2021 году на эти цели выделено 4 млн рублей. Еще почти 1,8 млн рублей выделено для оказания информационных и консультационных услуг самозанятым гражданам.

«Отдельный блок – поддержка социальных предпринимателей. Социальным предприятиям будут предоставляться гранты в размере до 500 тыс. рублей. Всего на эти цели предусмотрено 4 млн рублей», – подчеркнул Алексей Попов.

Также в программу внесены изменения, которые касаются Центра поддержки экспорта и докапитализации гарантийного фонда. «Фонду дополнительно поступит 55 млн рублей, чтобы они могли предоставлять гарантии в тех ситуациях, когда бизнесу не хватает залога в получении кредита», - сказал заместитель директора департамента экономического развития.

В целом объем финансирования по программе определен в размере 587 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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