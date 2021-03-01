Общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 1 марта
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 1 марта.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый, туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью около 1 градусов. Ветер С 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 5, ночью около 4 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 80 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 79 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью около 2 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 87 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 93 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью около 2 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 78 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около -1 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 94 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 87 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 4, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
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