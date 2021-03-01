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Происшествия

Полицейские задержали пьяную девушку, скрывшуюся после ДТП под Алуштой

09:18 понедельник, 1 марта 2021
Алушта

На трассе Алушта-Симферополь сотрудники ГИБДД задержали нетрезвую девушку-водителя, скрывшуюся с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В минувшую пятницу в дежурную часть алуштинской полиции поступила информация о том, что на трассе Симферополь-Алушта произошло ДТП с участием автомобиля «Хонда Акорд», водитель которого скрылся в сторону крымской столицы.

Силами ДПС в районе села Доброе Симферопольского района был остановлен автомобиль с характерными повреждениями. За рулем находилась гражданка 1995 года рождения.

«При общении с водителем сотрудники Госавтоинспекции отметили признаки опьянения. Результаты освидетельствования, проведенного с применением алкотестера, показали содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе 0,360 мг/л. Также девушка не имела при себе полиса ОСАГО», — рассказали в пресс-службе.

Девушка объяснила, что после аварии она испугалась ответственности и поспешила уехать. В отношении нее составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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